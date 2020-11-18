بحث التعاون الخليجي في تجارة الغاز الطبيعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأست دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الـ36 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد افتراضيا، الأربعاء، برئاسة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وحضور الوزراء المعنيين بشؤون البترول والطاقة بدول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي وتوصيات كل من لجنة مسؤولي الثروة المعدنية ولجنة المختصين بالإعلام البترولي ولجنة الاستراتيجية البترولية، ولجنة خطة الطوارئ الإقليمية بدول المجلس بالإضافة إلى توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

كما تم إستعراض جهود الدول الأعضاء في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على اقتصاديات دول المجلس وأسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك جهود الأمانة العامة خلال فترة الجائحة والمتمثلة بإقامة ورش العمل والندوات التي سلطت الضوء على الإجراءات التي قامت بها دول المجلس، والعمل الخليجي المشترك للتعامل مع تداعيات الجائحة.

شارك في الإجتماع كل من المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول وأحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية وعدد من القيادات والمسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية. (وام)



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