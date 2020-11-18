شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستوعب جني الأرباح.. والمحافظ تضخ 110 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على نسقها الإيجابي بدعم من المكاسب الجماعية لـ«العقار» فيما حافظت المؤشرات على مستويات جيدة والتي لم تتأثر بعمليات جني الأرباح الجزئية على بعض الأسهم الأخرى، لاسيما البنوك، في وقت ظلت السيولة ضمن مستويات مرتفعة ب854.1 مليون درهم.

وعزز سوق دبي المالي ارتفاعه بنسبة 0.28% إلى 2323.95 نقطة، بينما حافظ سوق أبوظبي على مستوى فوق 4950 نقطة على الرغم من نزول مؤشره العام 0.16%.

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 0.32% و«إعمار للتطوير» 0.4% و«إعمار مولز» 0.57% و«الاتحاد العقارية» 1.93% و«ديار» 1.08% و«داماك» 0.89%، و«الدار» 2.14% و«رأس الخيمة العقارية» 0.95%.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 531.3 مليون درهم في أبوظبي و322.8 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 374.2 مليون سهم، توزعت بواقع 159.5 مليون سهم في أبوظبي و214.7 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7670 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.28% إلى مستوى 2323.95 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والتأمين والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار 0.52% مع ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع.

وزاد قطاع البنوك 0.14% بفعل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.94% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار 1.33% نتيجة ارتفاع «دبي للإستثمار» 1.7% و«سوق دبي المالي» 0.47% و«شعاع كابيتال» 0.3%.

واستقر قطاع النقل على وقع ارتفاع «أرامكس» 0.25% وانخفاض «الخليج للملاحة» 4.3% بينما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو طفيف بنسبة 0.16% عند مستوى 4952.36 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين. وتراجع قطاع البنوك 0.27% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 0.31% و«أبوظبي التجاري» 0.96% و«أبوظبي الإسلامي» 0.22%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.15% إثر تراجع «الواحة كابيتال» 1.82% على الرغم من صعود «إشراق» 1.2% واستقرار «العالمية القابضة». وهبط قطاع الاتصالات 0.7% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 2.08% مستفيداً من ارتفاعات «الدار» و«رأس الخيمة العقارية».

وزاد قطاع الطاقة 1% مع نمو «طاقة» 7.09% و«دانة غاز» 0.15% على الرغم من نزول «أدنوك للتوزيع» 1.45%.

توجه السيولة

وواصل «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 93.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.06 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 76.14 مليون درهم وأقفل عند 4.28 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 32.2 مليون درهم مغلقاً عند 10.4 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار» ب151 مليون درهم مغلقاً عند 2.86 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 91 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 12.88 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 79 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 40 درهماً. وسجل «غلفا للمياه» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.37% مغلقاً عند 19.1 درهم، بينما سجل «بنك المشرق» التراجع الأكثر بنسبة 4.93% ليغلق عند 64.55 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «بنك الشارقة» بنسبة 14.93% إلى 0.639 درهم، بينما كان أكبر المتراجعين «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 4.99% مغلقاً عند 4.57 درهم.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الإثمار» و«دبي الإسلامي» و«الدار» و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سيراميك رأس الخيمة» و«آن ديجيتال» و«أبوظبي التجاري».

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم كمحصلة شراء، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، توزعت بواقع 3.36 مليون درهم محصلة بيع العرب و4.11 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و39.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء ( 1.81 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و63.61 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، منها 160 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و65.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 110 ملايين درهم محصلة شراء في دبي و52.95 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 110 ملايين درهم محصلة بيع توزعت بواقع 56.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي و52.95 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.