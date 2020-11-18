شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ «سبيس إكس فالكون 9» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بعثة الولايات المتحدة إلى الإمارات عن الانتهاء من أعمال البناء الضخمة لجناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي.

وترأس سفير الولايات المتحدة والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية، جون راكولتا جونيور، ومستشار وزارة الخارجية ت.أولريش بريشبول، مراسم الحفل الذي أقيم بالمناسبة.

وقال بيان للبعثة: «يعد استكمال البناء علامة فارقة مهمة، مما يؤكد التزام الولايات المتحدة المشاركة في إكسبو 2020 دبي – المعرض العالمي المقبل».

وأضاف: «سيتم تركيب المعرض الرئيسي في الجناح في أوائل عام 2021، وسيتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف. وسيكون جناح الولايات المتحدة الأمريكية جاهزاً للترحيب بالزوار في 1 أكتوبر 2021، يوم افتتاح إكسبو 2020».

وبالتعاون مع مجموعة Thinkwell Group الشريكة العالمية للتصميم والإنتاج، سيقدم جناح الولايات المتحدة الأمريكية تجربة فريدة للزوار، احتفالاً بالقيم والثقافة الأمريكية تحت شعار «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل». وسيختبر الضيوف كيف يزدهر الابتكار والإبداع في بيئة تدعمها الحريات الأمريكية.

وقال بيان البعثة: «سيقوم معرضنا الحديث بتسليط الضوء على كيفية تحرك القيادة الأمريكية في قطاع الفضاء وجعله متاحاً للجميع. يفخر جناح الولايات المتحدة بعرض العنصر الأعلى ارتفاعاً في أرض معرض إكسبو 2020 لأي جناح دولة، من خلال نسخة طبق الأصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 9».

ويبلغ ارتفاع الصاروخ 14 طابقاً، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران. «فالكون 9» هو الصاروخ الأكثر تحليقاً في الولايات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

من خلال مؤسسة Global Ties US غير الربحية، يعمل جناح الولايات المتحدة الأمريكية بنشاط على توظيف فناني الأداء والمتحدثين الثقافيين بالإضافة إلى الأمريكيين الشباب للعمل كسفراء للشباب ومرشدين لجناحنا خلال إكسبو.