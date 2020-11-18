شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» (ADQ) تعتزم اقتراض مليار دولار لصفقة «لويس دريفوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر إن شركة «القابضة» (ADQ) تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم استحواذها على حصة 45% في شركة تجارة السلع «لويس دريفوس».

وأعلنت «القابضة» (ADQ) الأسبوع الماضي أنها أبرمت اتفاقاً للاستحواذ على حصة غير مباشرة في «لويس دريفوس» فيما سيصبح أول استثمار خارجي في شركة تجارة السلع المملوكة لعائلة في تاريخها الممتد منذ 169 عاماً.

وقال اثنان من المصادر إن «القابضة» (ADQ) تجري محادثات مع مجموعة من البنوك من بينها بنوك في أبوظبي وبنوك أوروبية للحصول على قرض بما يصل إلى نحو مليار دولار لدعم الاستحواذ المقترح.

وأضافا أن المناقشة ترتكز على بنية التمويل، إذ تتطلع الشركة في البداية لجمع القرض بدون حق الرجوع.

وقال المصدر الثالث «من المرجح أن يكون قرض ناد نظراً لأنه في ظروف مثل تلك لا يتوفر الوقت لقرض مجمع» ويشير قرض النادي بشكل عام لتسهيلات الدين التي تقدمها مجموعة مختارة من المقرضين تربطها علاقات وثيقة بالمقترضين.

ولم يُفصح عن سعر الاستحواذ لكن «لويس دريفوس» قالت في الأسبوع الماضي إن ما لا يقل عن 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) من الصفقة ستستخدم لإعادة سداد قرض للشركة قيمته مليار دولار استخدمته الشركة لتقديم مساعدة إنقاذ مالي لشركة بيوسيف البرازيلية للسكر التي تسيطر عليها واحدة من شركاتها القابضة. (رويترز)