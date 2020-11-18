شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تدخل شراكة في الاستثمار المرتبط ببرامج الإقامة والجنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «آرتون كابيتال»، العالمية المتخصصة ببرامج الإقامة والجنسية القائمة على الاستثمار وذلك بهدف لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تأسيس صناديق التطوير العقاري في الأسواق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.

وبالاستفادة من خبرة شعاع في إدارة الأصول والتطوير العقاري، وتجارب آرتون كابيتال في تقديم استشارات مالية تركز على برامج الاستثمارات المخصصة لأغراض الإقامة والجنسية، تهدف الشراكة الجديدة إلى ابتكار منتجات وفرص استثمارية تشمل صندوقاً بقيمة 100 مليون يورو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسواق مثل الجبل الأسود وتلبية الطلب المتنامي على برامج الإقامة الثانية والجنسية.

عوائد تزيد عن 20%

وسوف تستهدف الصناديق تحقيق عوائد تزيد نسبتها عن 20% عبر صفقات الاستحواذ على المشاريع العقارية وتطويرها وبيعها للمستثمرين الباحثين عن فرص الإقامة الثانية والجنسية، وقد تم بالفعل رصد مشروعين متعددي الاستخدامات في الجبل الأسود كاستثمارات محتملة وهما جاهزان للتقدم بطلب موافقة حكومة البلد الأسود لإداجهما ضمن محفظتها من المشاريع المؤهلة للجنسية عن طريق الاستثمار.

وقال مصطفى خريبه نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم إدارة الأصول في شعاع كابيتال: تمثل برامج الجنسية عبر الاستثمار سوقاً عالمية تنافسية وقد ساهمت كوفيد 19 في تعزيز الاقبال عليها حيث بات المزيد من الناس يبحثون عن وسيلة تتيح لهم تأمين مستقبلهم على الأصعدة الطبية والاجتماعية والمالية وتأتي هذه الشراكة بمثابة تحالف مثالي يجمع بين خبرات شعاع في إدارة العقارات والصناديق الاستثمارية وتجربة أرتون في تمكين الأفراد والعائلات من التحول إلى مواطنين عالميين عبر الاستثمار في برامج الإقامة الثانية والجنسية.

مبادرة فريدة

وقال أرماند آرتون مؤسس ورئيس شركة آرتون كابيتال: يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع شعاع، في مبادرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على مستوى القطاع، ونظراً لأن القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ميزة حيوية بالنسبة لجميع البلدان، وخاصة خلال الفترة العصيبة، ستلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على استقطاب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة خططها التنموية.

تمتلك آرتون كابيتال 12 تفوضياً حكومياً، وقد أتاح لها ذلك المساهمة بدور حيوي في استقطاب أكثر من 4 مليارات دولار في اخر 5 سنوات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان محتلفة عبر برامج الإقامة والجنسية القائمة على الاستثمار.