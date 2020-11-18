شكرا لقرائتكم خبر عن تخارج استراتيجي يعزز أرباح «هيرميس» في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليبلغ 422 مليون جنيه، في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 21% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث شهدت الفترة ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب اداء بقيمة 349 مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة «Vortex Solar» خلال نفس الفترة. وبلغت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي في إجمالي الإيرادات 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، فضلاً عن استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال في الاستفادة من تعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات، حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 22% لتبلغ 372 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تحقيق أتعاب نتيجة صفقة تخارج استراتيجي، ساهم في تعزيز أداء الشركة بشكل ملحوظ خلال الفترة. ولفت إلى مواصلة قطاع التمويل غير المصرفي تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، حيث شهدت الفترة حصول شركة فاليو على ترخيص ممارسة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتالي اصبحت جميع أنشطة الشركة تحت إشراف الجهات الرقابية بشكل كامل.

وارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ لتسجل نموًا سنويًا بمعدل 1537% خلال الربع الثالث من عام 2020، مما ساهم في الحد من أثر انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 11% إلى 65 مليون جنيه، وكذلك تراجع إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية إلى 281 مليون جنيه خلال الفترة في ظل حالة التباطؤ التي تشهدها أسواق المنطقة.

وعلى هذه الخلفية، انخفضت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية 24% لتبلغ 243 خلال الربع الثالث، بينما تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 78% لتسجل 38 مليون جنيه خلال نفس الفترة، نتيجة انخفاض أتعاب الخدمات الاستشارية.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي 12% لتبلغ 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث، مدعومةً بأداء شركة فاليو التي سجلت إيرادات بقيمة 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة 410%، إلى جانب نمو إيرادات شركة تنمية 3% لتبلغ 261 مليون جنيه خلال الربع الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم بواقع أربع مرات لتبلغ 8 مليون جنيه خلال الربع الثالث، حيث يعكس ذلك مردود دمج ذراعي التخصيم والتأجير التمويلي في السوق المصري تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، مما ساهم في تعزيز استفادة أنشطة التخصيم من الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء، علمًا بأن إيرادات أنشطة التأجير التمويلي استقرت عند 39 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري ودون تغير سنوي ملحوظ.

وبلغت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 372 مليون جنيه خلال الربع الثالث، بنمو 22%، بفضل تعافي أسواق رأس المال الإقليمية، وما ترتب على ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية والاستثمارات.

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 878 مليون جنيه خلال الربع الثالث بزيادة 19%، نظرًا لارتفاع المصروفات المتعلقة بأجور العاملين والمصروفات التشغيلية الأخرى.