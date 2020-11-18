شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «يونيكاي للأغذية» تتجاوز 53% من رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «يونيكاي للأغذية» أن نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مالها بلغت 53.4%، معلنة عن إجراءات سيتم اتخاذها لمعالجة تلك الخسائر.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي: «إن الإدارة عملت على التحكم في نفقاتها بما يتماشى مع الانخفاض في الإيرادات الذي تسبب به انتشار وباء كوفيد-19».

وأشارت إلى أن التركيز منصب على تقليل النفقات التشغيلية، مع مواصلة السعي والتركيز على تحقيق نمو مربح في الإنتاج، والعمل على ترشيد النفقات لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية من خلال تحويل الخسائر المتراكمة إلى أرباح تراكمية إيجابية.

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