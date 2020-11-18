شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للمرطبات» تبحث جملة من القرارات الهامّة 6 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للمرطبات» خلال اجتماعها يوم 6 ديسمبر القادم، الموافقة على السماح لغير مواطني الدولة بنسبة مساهمة لا تزيد عن 49% في رأس مال الشركة، وكذلك بحث الموافقة على التنازل عن العلامة التجارية «جيما» لصالح شركة أخرى.

وتبحث العمومية كذلك قراراً خاصاً يتعلق بتغيير اسم الشركة من شركة الإمارات للمرطبات ش. م.ع إلى شركة الإمارات ريم للاستثمار ش. م. ع، إلى جانب الموافقة على تحديد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600 مليون درهم، وزيادة رأس مال الشركة المصدر المدفوع من 30 مليون درهم إلى 300 مليون درهم بزيادة قدرها 270 مليون درهم، وبسعر إصدار للسهم قدره درهم واحد.



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