شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات» تعيد تشكيل مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «أمانات القابضة» أن مجلس إدارتها انتخب حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والدكتور شامشير فاياليل نائباً للرئيس وعضواً منتدباً.

وأشارت الشركة إلى تشكيل لجنة التدقيق وتتكون من الدكتور علي سعيد سلطان الظاهري رئيساً للجنة، وظافر الأحبابي عضواً للجنة، وليث الفريح عضو لجنة خارجياً.

كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات والمكافآت بحيث تتكون من ظافر الأحبابي رئيساً للجنة، و إلهام القاسم عضواً للجنة وسارة نور الدين عضواً للجنة.

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