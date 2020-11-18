شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدليل العالمي ضمن مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال اجتماعه الثاني، الأطر والمحاور العامة المقترحة للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تُشكّل نهجاً متكاملاً لقيادة جهود الدولة في سبيل تطبيق الآليات والحلول المبتكرة، لتعزيز عملية الانتقال إلى هذا النمط الاقتصادي الواعد، بما يدعم جهودها ودورها الرائد عالمياً في نشر واستخدام الحلول المستدامة، للمحافظة على الموارد الطبيعية والمادية في كافة القطاعات، كجزء مهم وأصيل ضمن الاستعدادات لمئوية الإمارات 2071.

وشهد الاجتماع إطلاق الدليل العالمي للاقتصاد الدائري ضمن مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، والذي جرى العمل عليه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد الدليل منصة متعددة الوسائط للمساعدة في تطوير الابتكار الدائري عبر مجموعة من الوسائل المتقدمة التي تسهم في تقييم التحديات، واختيار الأساليب المناسبة للتعامل معها، والقيام بخطوات ملموسة لتطوير الأنظمة الحالية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تقوم حالياً بوضع الأطر النهائية للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة الاقتصاد، بدعم من وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأضاف: «تُشكّل السياسة خارطة طريق وإطاراً متكاملاً لانتقال الدولة نحو الاقتصاد الدائري بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية والمالية واستخدامها بكفاءة، عبر التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل التصنيع، والبنية التحتية، والنقل، والإنتاج والاستهلاك الغذائي، بالاستفادة من أفضل النماذج والتجارب العالمية التي نجحت في تنفيذ الاقتصاد الدائري».

وذكر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة تعمل على تطوير وإطلاق مبادرات فعالة لتسريع عملية الانتقال للاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كوجهة إقليمية وعالمية للابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن تلبية متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، عبر تبني وسائل وأساليب تحافظ على الموارد وتعمل على تنميتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال المري: «أطلقت وزارة الاقتصاد خلال الشهر الماضي، مبادرة «الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي» بهدف تسريع انتقال الاقتصاد الدائري من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتأتي المبادرة بالتعاون مع مجموعة كبيرة الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية المرموقة ذات الخبرة الكبيرة، بما يشمل شركة مايكروسوفت، ومركز الابتكار في مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالي، ومؤسسة كاريبلو فاكتوري الإيطالية.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة التطورات والجهود المبذولة في سبيل تحقيق مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» التي وقعّت عليها الإمارات كأول دولة عالمياً، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة لتسريع الاقتصاد الدائري.

وتمت مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة في الوقت الحالي، وتصنيفها بحسب طبيعتها أو بحسب الشريحة التي ينبغي التعامل معها. وبالتالي اقتراح حلول ملائمة لمعالجة هذه التحديات في العديد من المجالات، بما يشمل تحفيز سلاسل التوريد لتطبيق آليات الاقتصاد الدائري، والوصول بنفايات الغذاء إلى معدل صفر، عبر عدة أساليب مبتكرة مثل تحويل النفايات الغذائية إلى سماد عضوي، أو استخدامها لتوليد الطاقة.

وتندرج ضمن مهام المجلس محاور عدة، تأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية لقيادة هذه الشراكة المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُشكل نموذجاً فريداً تعزز الدولة من خلاله دورها الرائد عالمياً في نشر واستخدام الحلول المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية في المجالات كافة. ويركز المجلس على توفير الأطر الداعمة للاقتصاد الدائري، وتعزيز ريادة الدولة في مجال الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

(وام)