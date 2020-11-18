شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف تاجر يدمججون PayBy في أجهزة دفع «أبوظبي الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” كشفت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBy»، النقاب عن معلم رئيسي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع بنك أبوظبي الأول يتمثل في دمج PayBy في أكثر من 40,000 من أجهزة نقاط البيع (PoS) مع أكثر من 30,000 شريك تجاري لبنك أبوظبي الأول في الإمارات. ويسهم هذا التكامل في تعزيز مسألة الدفع الرقمي في الدولة لكل من التجار والمستهلكين على حدّ سواء.

وقال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: من خلال دمج PayBy في مدفوعاتنا كمنصة؛ فإننا نوظف إمكاناتنا ومكانتنا الراسخة كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مزيد من التجارب السلسة، الأمر الذي له دور في تعزيز إيرادات عملائنا من التجار. يلتزم بنك أبوظبي الأول دائماً بقيادة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهم الشراكة بين بنك أبوظبي الأول وشركة التكنولوجيا المالية المبتكرة PayBy في تعزيز قبول محفظتهم الرقمية عبر شبكة تجار نقاط البيع لدينا POS ؛ الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى تحقيق هدفنا الاستراتيجي في دفع الدفوعات الرقمية.

ويستفيد التجار المشتركون في خيار الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال PayBy من زيادة قاعدة عملائهم واغتنام فرص المبيعات الضائعة؛ كما يمكن للمستهلكين استخدام PayBy دون بطاقات ائتمان أو حسابات بنكية لإجراء مدفوعات رقمية.

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