شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليار درهم أرباح 123 شركة في أسواق الإمارات خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ123 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية نحو 42 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وفقاً لما تظهره البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركات حتى 17 نوفمبر الجاري.

وتعكس هذه النتائج قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار في تحقيق الربحية، على الرغم من حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى العالم خلال الأشهر الماضية.

واستحوذ قطاع البنوك على 51.7% من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة، حيث بلغت أرباح 17 بنكاً مدرجاً نحو 21.75 مليار درهم، تلاه قطاع الاتصالات بأرباح قدرها 8.4 مليار درهم، ثم جاءت بعد ذلك قطاعات العقار والاستثمار والخدمات المالية، وبقية القطاعات الأخرى.

وأظهرت الإحصائيات أن أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أفصحت عن بياناتها حتى 17 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 26.633 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت أرباح 10 بنوك مدرجة في السوق 12.095 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من عام 2020.

أما في سوق دبي المالي، فقد وصلت أرباح الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 15.356 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها، واستحوذ قطاع البنوك على نحو 9.653 مليار درهم، تشكل 62.8% من إجمالي أرباح شركات السوق.

يشار إلى أن عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ 62 شركة، في حين وصل العدد في سوق دبي المالي 61 شركة خلال فترة الرصد. (وام)