شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تغلق اكتتاباً ناجحاً بالولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت «جي إف إتش المالية»، أنه تماشياً مع رؤيتها المتمثلة في الاستثمار في الابتكار والنمو والاستفادة من التوجهات نحو تبني التكنولوجيا الرقمية، قامت المجموعة بالاستثمار في محفظة من الشركات عالية النمو والتي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم، والتي ظلت صامدة نسبياً خلال أزمة «كوفيد-19». ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات أداءً جيداً فيما تواصل الشركات الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوافرة في السوق.

من الجدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية مملوكة من خلال آلية جماعية لتوفير عنصر التنويع، وهي تضم حصص أقلية في شركات «سنوفليك»، «يو آي باث»، «دور داش»، «داتا روبوت»، «سامسارا»، «بي واي جيه يو إس» و«آوتريتش»، وغيرها من الشركات أخرى. وتوفر شركات المحفظة برامج سحابية للمهام الحساسة للمؤسسات، الذكاء الاصطناعي وحلول الإنترنت أو في مجال التجارة الإلكترونية للمستهلك مباشرة إضافة إلى برامج التكنولوجيا التعليمية.

وكانت شركة «سنوفليك» قد نجحت مؤخراً في عملية الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك، ومن المتوقع أن تقوم شركات أخرى في المحفظة بإجراء طرح عام أولي و/أو قد تقوم بالدخول في معاملات متاجرة في الوقت المناسب. يبلغ الحجم الإجمالي لآلية الاستثمار الجماعي حوالي 270 مليون دولار، مع امتلاك جي إف إتش لحصة أقلية. من المتوقع أن تحقق الاستثمارات عوائد مضاعفة لجي إف إتش ومستثمريها، بينما توفر في الوقت نفسه، وسائل حماية جيدة ضد التقلبات.