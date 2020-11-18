شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الارتفاع ليستقر فوق حاجز 42.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 43.75 ثم 44.80، في حين إن الثبات فوق 40.05 يمثل شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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