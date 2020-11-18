شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط أنباء سارة بشأن لقاح كورونا، وأبقى الخام على مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 800 ألف مليون برميل إلى 489.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 100 الف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.2 مليون برميل خلال نفس الفترة.



ومن جانبها، كشفت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والمستحضرات الطبية اليوم عن أن التجارب النهائية المرتبطة باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أظهرت تحسن فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.08 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2% إلى 44.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.4 دولار.