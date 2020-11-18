أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء: الدولة تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، باستثناء ارتفاع هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقى 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.963 مليار جنيه.

الدولة تدعم الصناعات الصغيرة

قال المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها فى الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل فى الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار من خلال منظومة تشريعية لائقة.

وأضاف علاء السقطى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزء هام ومكمل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلى الإجمالى فى حجمه الحقيقى بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمى، علما بأنه يمثل واقعيا نصف الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار فى مصر.

وأعتبر السقطى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى دعما مستمرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل مبادرة الـ5% فائدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المصانع المتعثرة، والتى لعبت دورا كبيرا فى احتواء الصدمات الاقتصادية التى تعرضت لها المصانع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى، لافتا إلى أن الخطوات الاستباقية لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على القطاع الصناعي.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، باستثناء ارتفاع هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقى 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.963 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13085 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2954 نقطة.

رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب يشترى 4% من "غاز مصر"

اشترى رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار العقارى، نحو 900 ألف سهم بشركة غاز مصر المدرجة بالبورصة المصرية خلال اليومين الماضيين، لتصل نسبة مساهمته إلى 4% من إجمالى الأسهم، وبذلك يضيف رجل الأعمال "غاز مصر" إلى محفظته من الأسهم، والتى تضم شركات عقارية وسياحية ومنها المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، رواد السياحة، وكذلك شركة دايس للملابس الجاهزة.

وقال عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار العقارى، أن الشركة تسعى لتنويع محفظة استثماراتها بسوق المال المصرى، من خلال شراء حصص حاكمة بعدد من الشركات المدرجة، بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية وفى الوقت نفسه امتلاكها أصول وخطط للتوسع تساهم فى زيادة العائد منها، مشيرًا إلى أنه سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع مجالس إدارات الشركات التى استحوذ على حصص بها لبحث التوسع فى تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائد للمساهمين، ليصبح مساهم استراتيجى بالشركات، ولن يتخارج منها فى وقت قريب.

تراجع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو

تراجع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر، ليضاهى أقل مستوى فى أربعة أعوام، إذ ظلت أسعار الطاقة منخفضة نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض التضخم فى التسعة عشر بلدا التى تستخدم اليورو أكثر من 0.2 بالمئة عن الشهر السابق فى أكتوبر و0.3 بالمئة على أساس سنوى وهو نفس معدل التراجع السنوى المسجل فى سبتمبر ويتفق مع التقديرات الأولية المعلنة مطلع نوفمبر.

وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة المتقلبة، يكون ما يطلق عليه البنك المركزى الأوروبى معدل التضخم الأساسى قد ارتفع 0.1 بالمئة عنه قبل شهر و0.4 بالمئة على أساس سنوي.يستهدف البنك المركزى إبقاء التضخم أدنى بقليل فحسب من اثنين بالمئة فى المدى المتوسط.وتراجع التضخم فى ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، فى حين زاد فى فرنسا، ثانى أكبر اقتصادات المنطقة، نحو 0.1 بالمئة.

المالية: المحاسبون والمراجعون الـ5 المحالون للمحاكمة ليسوا من العاملين بالضرائب

أكدت وزارة المالية، أن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم فى جريمة تهرب ضريبى، ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين، لديهم مكاتب خاصة أو يعملون فى مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.

كانت وزارة المالية قد أقامت دعوى عمومية ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين وأحالتهم للنيابة، وقررت تعليق عضويتهم فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع مموليهم الذين يعملون لديهم فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.