شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان وماستركارد العالمية يوقعان عقد شراكة طويل الأجل للتوسع بمنظومة الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفعيلا لأهداف بنك التعمير والإسكان الاستراتيجية التى تهدف إلى التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وقنوات الدفع الإلكترونى بمزايا تنافسية، تماشيا مع سياسة الدولة ومبادرات البنك المركزى للتحول إلى مجتمع لا نقدى لتشجيع الثقافة الرقمية.

قام بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع مؤسسة ماستركارد العالمية الرائدة فى مجال حلول الدفع الإلكترونى بتوقيع اتفاقية شراكة طويلة الاجل تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للتطوير والتوسع فى أعمال البطاقات، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن البنك يؤمن بأهمية التوسع فى استخدام المدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع سياسة البنك المركزى وهذا الأمر يتضح فى حرصنا على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا فى الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code بالإضافة إلى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلى وغيرها من الخدمات المختلفة، التى يحرص البنك على تقديمها للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع اللا نقدى وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.

وأكد غانم أن هذا التعاون والذى بموجبه ستصبح شركة ماستركارد شريك لإصدار كافة البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن البنك، والذى يعد استكمالا لخطة البنك لتعزيز التحول الرقمى والتوسع فى الدفع الإلكترونى مما يشكل خطوة هامة ضمن جهود البنك الهادفة إلى توفير حلول مصرفية متطورة للعملاء، والتى تعزز مستويات السهولة والامان فى تعاملاتهم المصرفية.

واضاف وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع أن هذه الاتفاقية تتيح للبنك التوسع فى اصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة البطاقات البلاتينية مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية المتنوعة لمستخدمى بطاقات "بنك التعمير والإسكان ماستركارد" من بينها أسعار فائدة تنافسية، عروض وتقسيط يصل إلى 36 شهر باقل فائدة بنكية، كما سيتم تفعيل برنامجى Cashback والنقاط التى يمكن استبدالها فى مجموعة كبيرة من متاجر السلع والخدمات، بجانب أنه تم تطبيق "نظام الامان الثلاثى الابعاد "3D Secure بالإضافة إلى خدمة "اللا تلامسيه " Contactless اللتان يساعدان العملاء فى الحصول على اقصى معدلات الأمان عند التسوق ببطاقاتهم الائتمانية، مؤكدًا أن البنك يسعى دائما إلى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياج الشرائح المختلفة.