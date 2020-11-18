شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه ارتفاعا فى سعر الحديد والطن يتراوح من 10100 إلى 10600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الحديد أسعارها الجديدة، ارتفاع 500 جنيه فى الطن عن أسعار شهر أكتوبر الماضى، اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى، ليبلغ سعر الطن من شركة حديد عز تسليم أرض المصنع 10600 جنيه للطن.
كما أعلنت مجموعة بشاى للصلب، سعرها بقيمة 10450 جنيه للطن، كما أعلنت شركة حديد عنتر للصلب أسعارها تسليم أرض المصنع 10100 جنيه للطن وهذه الأسعار جميعها تشمل 14% قيمة مضافة.
وكانت شركات الحديد أعلنت تثبيت أسعارها أكتوبر الماضى.
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