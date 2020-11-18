شكرا لقرائتكم خبر عن "هايد بارك للتطوير العقارى" تشارك فى "منازل".. أول معرض عقارى لكبار المطورين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تشارك شركة هايد بارك للتطوير العقارى، فى معرض "منازل"، والذى يعقد بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجارى فى سيتى سنتر، على مساحة 2500 متر، ومن المتوقع أن يستهدف المعرض 2000 زائر، ويشارك به كبرى شركات التطوير العقاري.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الشركة تطرح عروض مميزة لأهالى الإسكندرية بمشروعي "هايد بارك القاهرة الجديدة" و"Tawny"

وتطرح شركة هايد بارك للتطوير العقارى عروض مميزة للحجز بمحفظة مشروعاتها بمقدم حجز مغرى ومدد سداد مرنه تلبى احتياجات كافة العملاء.

معرض منازل- هو أول معرض عقارى يقام بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية- بهدف إتاحة فرص لأهالى المحافظات للتعرف على آخر المنتجات العقارية، وخلق فرص متساوية لجميع الشركات لتحقيق التنافس فيما بينهم على جودة المنتج والعروض المميزة المقدمة منها لأهالى المحافظات، والاستفادة من وجود طلب واحتياج حقيقى للوحدات السكنية والخدمية بالمحافظات.

وقال أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، أن الشركة تشارك بمعرض منازل، الذى يقام لأول مرة فى مصر نظرًا لما يتميز به المعرض من أحدث الأساليب التكنولوجية، والذى سيتيح للشركة عرض محفظة مشروعاتها المتنوعة بشكل يساهم فى إبراز ما تتضمنه من مزايا وتصاميم مختلفة، مضيفا وفى الوقت نفسه فأن تنظيم المعرض فى محافظتى الإسكندرية والدقهلية يساهم فى جذب شريحة جديدة من العملاء كانت تفتقد فرص المعارض العقارية التى نادرًا ما تقام خارج نطاق العاصمة، بما يساهم فى إتاحة عرض محفظة مشاريع الشركة وما تضمنه من مزايا وعروض متنوعة لشريحة جديدة للعملاء فى المحافظات المختلفة، خاصة محافظات الوجه البحرى التى تمثل قوة شرائية كبيرة.

وتتنوع عروض مشروعات هايد بارك، المقرر عرضها خلال معرض منازل، فبالنسبة لراغبى السكن فى منطقة شرق القاهرة، تطرح الشركة مشروعها هايد بارك القاهرة الجديدة، بخطط سداد تمتد حتى 10 سنوات على كافة المشروعات، كما تطرح المشروع مجموعة فيلل "Peaksville" تتميز بمساحات ذكية مع خلفيات خلابة وإطلالة عصرية على أكبر حديقة فى مصر.

أما فى غرب القاهرة، تطرح شركة هايد بارك، مشروع "Tawny" فى موقع متميز فى قلب المنطقة السكنية فى مدينة 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية سواء محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، طريق الواحات، أمام نادى الجزيرة الرياضى، كما يقع المشروع على بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، ويحيط به العديد من المدارس الدولية مثل "ليسيه، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية".

ويضم مشروع "تاوني"- الذى يقع على مساحة 31 فدانا- 216 فيلا مختلفة المساحات، تتميز بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240 و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتى تشرف عليها شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن، ويتم تخصيص 20% فقط من إجمالى مساحة المشروع للوحدات السكنية، ويطرح كذلك للحجز بمقدم 10% على أن يتم تقسيط باقى قيمة الوحدات فى صورة دفعات متساوية على مدار 10 سنوات.

ولا تقتصر محفظة مشروعات "هايد بارك للتطوير العقاري" على الوحدات السكنية، بل تلبى الطلب على احتياج الوحدات الإدارية من خلال مشروع المنطقة الإدارية Business District بهايد بارك القاهرة الجديدة، ويضم المشروع - الذى أطلقته الشركة بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه وتبلغ إجمالى مساحته 117 ألف متر مربع- وحدات إدارية تتراوح مساحتها بين 50 و11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبى كافة القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة.

كما توفر الشركة أيضًا إمكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، مزودة بجراج سيارات تحت الأرض يتسع إلى 4000 سيارة، ومنطقة مطاعم لتلبية جميع احتياجات مجتمع الأعمال، على أن يبدأ تسليم الوحدات الإدارية فى 2022، وتتيح شارك هايد بارك للعملاء الحجز بمشروع المنطقة الإدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على أقساط متساوية، و7% عند الاستلام.