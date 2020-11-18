شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تقدم نصائح لعملائها لحمايتهم من سرقة رصيد الكروت البنكية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن نصائح هامة لعملائها بمناسبة "الأسبوع العالمى للتوعية ضد طرق النصب والاحتيال"، وذلك بهدف حماية العملاء من من سرقة رصيد الكروت البنكية. وتستحوذ فودافون على 65% من حجم المحافظ المالية الإلكترونية فى مصر وفقا لتقرير صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأهم النصائح من فودافون كالتالي:

فودافون لا تطلب من عملائها أى أرقام سرية تخص حساباتهم، كما لا تطلب من العملاء الكود الخاص بحساب "فودافون كاش" بحجة تحديث البيانات ولا يسمح لأى موظف بالشركة أن يوجه اسئلة لأى عميل تتعلق بالبيانات السرية الخاصة به ومحفظة فودافون فهى خاصة بالعميل نفسه.

فودافون لا تطلب مصاريف إدارية من عملائها نظير استلام جائزة للعملاء أو تحويل رصيد، كما لا تطلب من العملاء تحويل رصيد، وتنصح العملاء بعدم التعامل مع اشخاص أو مكالمات ترد اليهم خاصة بفوزهم بجائزة كبيرة مثل سيارة ومطالبتهم بتحويل رصيد أو مبلغ كبير من فودافون كاش نظير استلام جائزة أو تحويل رصيد فهو شخص مجهول ليس له علاقة بفودافون مصر.

على عميل فودافون التأكد من المكان والفرع المعتمد لفودافون قبل شراء أى خطوط مميزة من أى جهة غير معروفه حتى لا يتعرض للنصب.