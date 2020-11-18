شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى السلع الغذائية: 57 مليون دولار حجم صادرات القطاع للسودان فى 9 أشهر من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء، أن السودان يحتل المركز الخامس عشر فى قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 57 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 79% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 32 مليون دولار.

وعقد المجلس عدد من الاجتماعات الثنائية الافتراضية المكثفة بين الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وعدد 13 شركة مصرية من أعضاء المجلس في مجالات البسكويت والحلوى الجافة، المقرمشات، العصائر، الالبان ومنتجاتها، وصلصة الطماطم، وذلك فى إطار خطة المجلس التصديري للصناعات الغذائية للتوجه نحو إفريقيا بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصري ومكاتبة الخارجية.

وقال المجلس، إن اختيار الشركات جاء وفقاً لاحتياجات الشركة السودانية حيث قام المجلس بمخاطبة الشركات الاعضاء وعمل حصر بالشركات المصرية في القطاعات المستهدفة للشركة السودانية وموافاة الجانب السوداني بها، والذي قام بدراستها من جانبه وتحديد الشركات التى يرغب في التواصل الاولى معه.

ومن أهم السلع التي تم تصديرها إلى السودان خلال تلك الفترة السكر بقيمة 15 مليون دولار، خمائر بقيمة 8 ملايين دولار، بسكوت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5.5 مليون دولار، مركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 5 مليون دولار، لبان بقيمة 4 مليون دولار، شيكولاتة بقيمة 3.8 مليون دولار، دقيق بقيمة 3.7 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنع بقيمة 2.2 مليون دولار، حلوى جافة بقيمة 1.7 مليون دولار.. وغيرها من المنتجات.