شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تصعد ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5481.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 15.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6063.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 6.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4436.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 42.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9541 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.26%، يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 7.08%، ثم سهم شركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.03% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.83%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.19%.

وفي سياق متصل قرر بنك الكويت الدولي، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية-إصدار صكوك (أوراق مالية) مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، لدعم قاعدة رأس مال البنك، وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال-بازل 3، وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، منوهة إلى أن نسبة الربح النهائية للإصدار ستعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن الاستثمار في محفظة من الشركات عالية النمو، والتي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيا الجيل القادم، والتي ظلت صامدة نسبياً خلال أزمة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات أداءً جيداً فيما تواصل الشركات الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق.