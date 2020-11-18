شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء ارتفاع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.963 مليار جنيه..





إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المهندس للتأمين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جولدن تكس للأصواف، ليسيكو مصر، مستشفى النزهة الدولي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، التوفيق للتأجير التمويلي، العربية للمحابس، الألومنيوم العربية.





البورصة تخسر 3.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء ارتفاع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.963 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.24%، والعرب على 5.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 114.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 95.6 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13085 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2954 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، 220.8 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، 325 ألف سهم، 175 ألف سهم، مليون سهم، 684.9 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة عامر القابضة 840 ألف سهم.





لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إعادة مخاطبة الشركة المصدرة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها المساهم الرئيسي بموقف شركة سيمو ولموافاة البورصة بالآتي: - القوائم المالية اعتبارا من 30/09/2013 - تقارير الافصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة. - سداد مستحقات القيد بالبورصة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات سوف يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في إصدار قرار بالسير في اجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، كما قررت إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الخميس.

كما قررت الموافقة على الموافقة على السير في إجراءات شطب قيد أسم شركة العبوات الدوائية المتطورة من جداول البورصة المصرية طبقا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بعد مخاطبتها بموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 وسداد المستحقات المالية على الشركة قبل البورصة المصرية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.





أوراسكومقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن بيع حصة الشركة في شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، في مرحلة المفاوضات، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذا الأمر في حينه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بالشركة القابضة المصرية الكويتية وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة، بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256.1 مليون دولار أمريكي إلى 281.7 مليون دولار بزيادة قدرها 25.6 مليون دولار موزعة على عدد 102.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت للسهم الواحد على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30/09/2020.