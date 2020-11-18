شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.28% بجلسة الأربعاء وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحاً 6.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2323.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.8 مليون سهم محققة ما قيمته 322.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4129 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.33%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.52% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.72%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية-غلفا بنسبة 14.37%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.96%، فيما تراجعت 11 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.5 مليون ورقة بقيمة 93.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.32%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن خفض نسبة مساهمتها في شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي من 90.984% إلى 53.447%، وذلك نتيجة تسوية بعض المديونيات المستحقة على الشركة في إطار خطة الشركة لإعادة هيكلة ديونها، والتي نتج عنها خسائر بمبلغ 601.1 ألف دينار كويتي، وستظهر نتائجها في الربع الرابع من عام 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت شعاع كابيتال، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع "آرتون كابيتال"، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تأسيس صناديق التطوير العقاري في الأسواق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، وتهدف الشراكة الجديدة إلى ابتكار منتجات وفرص استثمارية تشمل صندوقاً بقيمة 100 مليون يورو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسواق مثل الجبل الأسود، وتلبية الطلب المتنامي على برامج الإقامة الثانية والجنسية.

وتستهدف الصناديق تحقيق عوائد تزيد نسبتها عن 20% عبر صفقات الاستحواذ على المشاريع العقارية وتطويرها وبيعها للمستثمرين الباحثين عن فرص الإقامة الثانية والجنسية.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة داماك العقارية دبي، عن تنفيذ أعمال إنشائية في برج داماك تاور ناين إلمز الواقع في منطقة ناين إلمز داخل حي فوكسهول بالعاصمة البريطانية لندن.