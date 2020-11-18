الاقتصاد

تعرف على تطورات أسعار مواد البناء فى السوق المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلي  اليوم الأربعاء 18-11-2020   استقرار وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث جاءت كالتالي :-

 

الحديد سعر المصنع 9500 - 10000جنيه للطن

الحديد سعر المستهلك 9700 -10200 جنيه للطن  

الاسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن

الاسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيه للطن 

الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن    

سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه 

والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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