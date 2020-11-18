تعرف على تطورات أسعار مواد البناء فى السوق المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأربعاء 18-11-2020 استقرار وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث جاءت كالتالي :- الحديد سعر المصنع 9500 - 10000جنيه للطن الحديد سعر المستهلك 9700 -10200 جنيه للطن الاسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن الاسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيه للطن الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة

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