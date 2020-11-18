شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغيرت أسعار الذهب والعملات فى تداولات اليوم الأربعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء، بعد هبوط بقيمة جنيهين فقط أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، فى حين تراجع سعر أوقية الذهب من 1888 إلى 1881 دولارا حتى صياغة هذا التقرير، وهو ما يدعم خفض الأسعار فى مصر خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 702 جنيه للجرام. أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 702 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.

وتباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2020 ـ 11ـ 18، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.64 جنيه للشراء، 20.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.