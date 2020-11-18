شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي. وشملت تلك الأنباء تجارب مودرنا الناجحة، والتي قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها ربما لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات للعام المقبل.

ومقابل سلة من العملات، بلغ الدولار 92.392، وهو مستوى يقل قليلا عنه في وقت سابق من الأسبوع، إذ نال ارتفاع طفيف للسندات من عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصعد الجنيه الإسترليني وسط آمال المتعاملين في حدوث انفراجة فيما يتعلق باتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.06 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.