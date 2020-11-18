أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-11-2020

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1880.81 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.3 دولار.

تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر.