شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 18-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.82 ريال سعودى.
وارتفع الذهب اليوم الأربعاء، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1880.81 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.3 دولار.
تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في مرحلة متقدمة من الاختبارات.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر.
سعر الذهب عيار 24
بنحو 225.82 ريال بما يعادل 60.21$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 207.00 ريال بما يعادل 55.19$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 197.60 ريال بما يعادل 52.68$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 169.37 ريال بما يعادل 45.16$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 131.73 ريال بما يعادل 35.12$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.91 ريال بما يعادل 30.10$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,023 ريال بما يعادل 1,873$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,581 ريال بما يعادل 421.47$
سعر كيلو الذهب
بنحو 225,821 ريال بما يعادل 60,209$
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.