شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات حكومية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى التفاؤل حيال لقاحات كورونا الواعدة.



كانت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والمستحضرات الطبية قد كشفت اليوم عن أن التجارب النهائية المرتبطة باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أظهرت تحسن فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأكدت الشركة الأمريكية أن لقاحها المضاد لـ"كورونا" أكد فاعلية في الوقاية من الفيروس التاجي مع كافة الفئات وحتى كبار السن بنسبة 94%.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، فيما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.8%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.766، وسجل أعلى سعر عند 0.7667، في حين سجل أقل سعر عند 0.7623.