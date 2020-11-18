شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع قليلاً وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل استقرار سلبي للدولار أماما أغلب العملات الرئيسية وفي أعقاب أنباء سارة حول لقاحات فيروس كورونا.



وذكرت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والمستحضرات الطبية بأن التجارب النهائية للقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أظهرت ارتفاع فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأوضحت الشركتان أن لقاحهما الواعد أظهر فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا بعد 28 يوما من الحصول على الجرعة الأولى كما أن فاعليته قوية مع كافة الأعمار خاصة كبار السن.



وتستعد "فايزر" للتقدم بطلب من اجل ترخيص لقاحها تمهيدا لطرحه وتوزيعه بشكل رسمي بداية من الشهر المقبل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3.21 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.25 دولار وأقل سعر عند 3.20 دولار.