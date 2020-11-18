شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات رغم أنباء لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من الإعلان عن أنباء سارة تتعلق بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.



وذكرت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والمستحضرات الطبية بأن التجارب النهائية المرتبطة باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أظهرت تحسن فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأوضحت الشركتان أن لقاحهما أظهر فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا بعد 28 يوما من الحصول على الجرعة الأولى كما أن فاعليته قوية مع كافة الأعمار خاصة كبار السن.



وكشفت بيانات اقتصادية عن تصاريح البناء سجلت 1.55 مليون تصريحا في أمريكا خلال الشهر الماضي دون توقعات عند 1.57 مليون، فيما ارتفع عدد المنازل التي جرى البدء في إنشائها إلى 1.53 مليون حدة في أكتوبر/تشرين الثاني بأعلى من توقعات عند 1.45 مليون.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 29845 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3608 نقاط، بينما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 11868 نقطة.