شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُغرم الوطنية للبناء والتسويق 40 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمخالفتها الفقرة (2) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأفادة الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه تم فرض الغرامة على الشركة لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 خلال الفترة النظامية المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا .