شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يُعيد شراء اوراق مالية ويُصدر أوراق مالية مساندة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، عن قيامة بإعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار بالكامل.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "الكويت"، بأنه يجوز للمستثمر تحويل مقدار الاسترداد الخاص به إلى شراء السندات الجديدة، مما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة الأوراق المالية المُعاج شرائها إلى السندات الجديدة.

كذلك أصدر أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة 150 مليون دينار كويتي.

وبحسب البيان، بلغ الاكتتاب في هذه الأوراق المالية مبلغ 228.3 مليون دينار، وهو ما يُعادل تغطية الإصدار بـ 1.52 مرة.

يُذكر أن البنك قام، خلال نوفمبر الجاري، ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بعائد 2.5%.

وأوضحت مصادر أن الهدف من الإصدار الذي تلقى طلبات تزيد عن المليار، هو تعزيز رأس المال من المستوى الثاني، وتولى سيتي وإن.بي.كيه كابيتال ترتيب بيع الدين، بحسب وكالة رويترز.

وكان بنك الكويت الوطني قد سجل أرباحاً صافية بلغت 57.6 مليون دينار (188.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث، تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق.

وحقق البنك 168.7 مليون دينار (550.9 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ302.2 مليون دينار (986.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 44.2% على أساس سنوي.