شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى إقليمياً و27 عالمياً في مؤشر المدن العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت دبي إقليمياً وحصلت على المركز الـ27 عالمياً في مؤشر المدن العالمية 2020 وفقاً للتقرير الصادر عن شركة «كيرني» الأمريكية للاستشارات الإدارية.

وبذلك تفوقت دبي على العديد من المدن في منطقة الشرق الأوسط والخليج وكذلك شمال إفريقيا.

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