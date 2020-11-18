شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «نطاقات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه «يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري 4 آلاف ريال»، مشيرة إلى أنه «يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات».

وأضافت أنه «لا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة ضمن البرنامج».

ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين.