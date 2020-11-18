شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال إلكتريك للطيران» تزود 780 محركاً لعملائها في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفل «جنرال إلكتريك» بمرور عقدين ونصف العقد من الزمن على دخول محرك الطائرات النفاثة «جي إي 90» GE90 الخدمة في قطاع الطيران العالمي. وبفضل دعمه لطائرات بوينج 777، تمكن أسطول محركات GE90 حول العالم من تخطي 100 مليون ساعة طيران بمتوسط يتجاوز 4 ملايين ساعة سنوياً. وتعتبر هذه المحركات حالياً جزءاً رئيسياً من أساطيل الطائرات لست شركات طيران في المنطقة.

ومنذ إطلاقه في 17 نوفمبر من عام 1995، تمكن محرك GE90 من ترسيخ ريادة تقنياته المتطورة ضمن فئته. ونجحت «جنرال إلكتريك» بتزويد أكثر من 2800 من هذه المحركات لأكثر من 70 شركة طيران حول العالم. وعلى مر السنوات العشرين الماضية، شكل المحرك نموذجاً يلهم التقنيات المتطورة والتصاميم المبتكرة التي تضعها «جنرال إلكتريك» في مختلف منتجاتها، علاوة على تصاميم المحركات التوربينية المروحية للطائرات عبر مشروعها المشترك «سي إف إم»، بدءاً من المحرك الشهير GEnx والمحرك الذي سجل مبيعات قياسية CFM LEAP، إلى محرك Passport لطائرات الشركات والجيل المقبل من محرك GE9X لطائرة بوينج 777X.

ويواجه كل من المحرك النفاث GE90-94B والنسخة المحدثة منه GE90-115B بعضاً من أصعب المتطلبات اليومية على المحركات التجارية النفاثة عالية الدفع. ومع ذلك، حقق المحرك معدلات موثوقية مرتفعة بلغت نسبتها 99.97%.

وفي هذا السياق، قال مايك كوفمان المدير العام لبرنامج محركات GE90 لدى «جنرال إلكتريك للطيران»: «حاز محرك GE90 على ثقة عملائنا على نطاق واسع، ويسعدنا الاحتفال بمرور 25 عاماً على إطلاقه وتحقيقه 100 مليون ساعة طيران. ويؤكد هذا الإنجاز على تميز جميع المعنيين بابتكار هذا المحرك، بمن فيهم فريق عملنا المتخصص بدعم المنتجات. ولاشك في أننا ماضون قدماً في تعزيز ريادة هذا الطراز من محركات الطيران خلال السنوات القادمة».