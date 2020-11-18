شكرا لقرائتكم خبر عن تحتجّ أمام مدرستها رفضاً للتعليم عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت مدرسة أنيتا إلى إغلاق أبوابها مجدداً في ظلّ الموجة الثانية من وباء «كوفيد ـ 19» في إيطاليا، لكن التلميذة البالغة 12 عاماً رفضت البقاء في المنزل.

وتقصد الفتاة الإيطالية كل يوم مدرستها الواقعة في تورينو بإقليم بييمونتي شمال غربي إيطاليا للمطالبة بإعادة فتحها، في حين أُغلقت المؤسسة التعليمية منذ بدء العزل العام في المنطقة.

ومنذ الـ6 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي صنفت فيه الحكومة بييمونتي ضمن قائمة «المناطق الحمراء»، تتوجّه أنيتا إياكوفيلي كل يوم رفقة والدتها إلى مدرسة «إيتالو كالفينو» وتضع أمام مدخلها كرسياً وطاولة جلبتهما معها لمتابعة الحصص عن بعد.

وبعد بضعة أيام، انضمت إليها رفيقتها ليزا وبعض التلاميذ من مدرسة مجاورة للمطالبة سلمياً بحقهم في التعلم. وتُحضر أنيتا كل صباح كرسيها الزهري الفاقع وطاولتها الصغيرة القابلة للطيّ، وتضعهما أمام مدخل المدرسة مع لافتة جاء فيها: «حاضرة! حضور الحصص الدراسية هو حقنا». وتتابع الفتاة التي تعتمر قبعة صوفية وترتدي قفازين مفتوحين عند الأصابع، الحصص بواسطة جهازها اللوحي.

وتلقت أنيتا اتصالاً من لوتشا أتسولينا، وزيرة التعليم فأكدت لها أن المدارس ستفتح مجدداً عما قريب.

وتابعت: «عندما أعلنوا إغلاق المدارس، قلت في نفسي إنه لن يكون في وسعي تحمّل سنة جديدة من التعليم عن بعد، فمن الصعب التركيز أمام الحاسوب».

وقالت الفتاة الشقراء: «اشتقت إلى المدرسة وحضور الحصص فيها والنظر في أعين المدرسين وليس من خلال شاشة، وإلى رفقة أصحابي والاستيقاظ باكراً للذهاب إلى المدرسة، بدلاً من البقاء في المنزل أمام الحاسوب بلباس النوم».

وتحظى أنيتا في نضالها هذا، بدعم والدتها كريستيانا بيرونيه.