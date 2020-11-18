شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب يشتري 4% من "غاز مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار العقاري، نحو 900 ألف سهم بشركة غاز مصر المدرجة بالبورصة المصرية خلال اليومين الماضيين، لتصل نسبة مساهمته إلى 4% من إجمالي الأسهم، وبذلك يضيف رجل الأعمال "غاز مصر" إلى محفظته من الأسهم، والتي تضم شركات عقارية وسياحية ومنها المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رواد السياحة، وكذلك شركة دايس للملابس الجاهزة.

وقال عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار العقاري، إن الشركة تسعى لتنويع محفظة استثماراتها بسوق المال المصري، من خلال شراء حصص حاكمة بعدد من الشركات المدرجة، بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية وفي الوقت نفسه امتلاكها أصول وخطط للتوسع تساهم في زيادة العائد منها، مشيراً إلى أنه سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع مجالس إدارات الشركات التي استحوذ على حصص بها لبحث التوسع في تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائد للمساهمين، ليصبح مساهم استراتيجي بالشركات، ولن يتخارج منها في وقت قريب.

يذكر أن شركة تارجت للاستثمار العقاري تأسست في عام 2013 للمشاركة بشكل رئيسي في تقديم خدمات البناء والمقاولات داخل مصر. وتشمل أنشطتها الاستثمارات العقارية، وتعمل تارجت في تطوير وبناء مختلف المجالات العقارية بما في ذلك المكاتب الإدارية والمحلات التجارية والوحدات السكنية.