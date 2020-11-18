شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للبورصة من محمد الأمين بنقل ملكيته بـ"بورتو جروب" إلى ابنته مروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل رجل الأعمال محمد الأمين، حصته بشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) إلى ابنته مروة، ليتخارج نهائياً من الشركة، في المقابل ترتفع حصة ابنته إلى 6.788%.

وأعلنت مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، في بيانين منفصلين، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بيع محمد الأمين رجب أحمد جمعة، 79.4 مليون سهم بسعر 0.51 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 40.5 مليون جنيه لتنخفض حصته من 6.788% إلى 0%، ونفذت العملية من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

وفي البيان الثاني، أعلنت بورتو، عن شراء مروة محمد الأمين رجب أحمد جمعة، عدد 79.4 مليون سهم بسعر 0.51 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 40.5 مليون جنيه لترتفع حصتها بالمجموعة إلى 6.788%.

يذكر أن مجموعة بورتو القابضة، تحولت للخسائر، حيث حققت خسائر بلغت 8.62 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 91.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.