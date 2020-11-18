مايكروسوفت يتراجع وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 18-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -2.77 نقطة ليستقر على سعر 214.46 دولار، في ظل بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 216.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 232.81.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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