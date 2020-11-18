شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاود الانخفاض – تحليل – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.43% بما يعادل -0.66 نقطة ليستقر على سعر 45.53 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.40، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.62.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط