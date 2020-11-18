شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -11.23 نقطة ليستقر على سعر 1,770.15 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى المقاومة 1,732.00، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1.732.00، ليستهدف مستوى المقاومة 1,931.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه