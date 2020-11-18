شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع بأكثر من 2.5% قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من صعوده مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليرتفع بأكثر من 2.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما أعلنت شركة " فايرز" النتائج النهائية لتجارب المرحلة الأخيرة للقاحها المضاد لفيروس كورونا ،والتي أظهرت فعالية بنسبة 95%، يطغي ذلك على تأثير بيانات أولية أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات فى المخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،ويتقرب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 2.5% إلى مستوي 42.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.32$، وسجل أدنى مستوي عند 41.10$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.25% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد صعود بأكثر من 3% يوم الاثنين.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة فايزر "ألبرت بورلا" أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا" طلبا إلى وكالة إدارة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة FDA للحصول على ترخيص طارئ لاستخدام اللقاح فى البلاد ،وإذا سارت الأمور على ما يرام سوف تبدأ عمليات التطعيم خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل.