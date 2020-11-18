شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء ارتفاع هامشى لإيجى إكس 70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء ارتفاع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.963 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13085 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2954 نقطة.