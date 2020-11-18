شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مدعوماً بالإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار اختبار مستوى 0.7413 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7255 و0.7210 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد