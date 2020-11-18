شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة الآن ليقترب من العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستويات 45.25 ثم 46.50 كأهداف رئيسية تالية، في حين إن الثبات فوق 43.00 مطلوب لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.70 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد