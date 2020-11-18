شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الهبوط بعد الإعلان عن ارتفاع فعالية لقاح شركة "فايرز" المضاد لفيروس كورونا إلى 95% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أطول من أسبوع ، بعدما تلقت الأسواق خبرا إيجابيا جديدا عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، أعلنت شركة "فايرز" ارتفاع فعالية لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى 95% ،وإنها ستقدم "قريبا جدا" طلبا للحصول على ترخيص طارئ لاستخدام اللقاح فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 92.21 نقطة الأدنى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.51 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

وقالتا الشركتين الأسبوع الماضي أن التحليل المبدئي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر فعالية للقاح بنسبة 90% ،وأن اللقاح جيد التحمل فى جميع الفئات العمرية مع آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة فى الغالب.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة فايزر "ألبرت بورلا" أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا" طلبا إلى وكالة إدارة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة FDA للحصول على ترخيص طارئ لاستخدام اللقاح فى البلاد ،وإذا سارت الأمور على ما يرام سوف تبدأ عمليات التطعيم خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى ،بدأت الأسواق فى التركيز على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم بعد الزيادة القياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" يوم الثلاثاء إن هناك طريقا طويلا لقطعه حتى يتعافي الاقتصاد ،وأن البنك المركزي ملتزم باستخدام كل أدواته لدعم الانتعاش طالما كان ذلك مطلوبا.