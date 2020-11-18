شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب ذروة 9 أشهر بعد أن قالت شركة "فايزر" إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 95% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بعد أن قالت شركة "فايرز" الأمريكية إن تحليل البيانات النهائية لتجارب المرحلة الأخيرة للقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فعالية بنسبة 95%.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنحو 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 391.57 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ، بعد أخبار لقاح فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.2% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.1%.