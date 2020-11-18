شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,871.62$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,880.64$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,884.61$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تراجع مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

لا تزال المعنويات مرتفعة بمعظم أسواق المال العالمية ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ،والتي أوضحت نتائج مبهرة خلال التجارب السريرية من المرحلة الثالثة والأخيرة قبل إقرار استخدام تلك اللقاحات رسميا.

قال شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين إن لقاحها كان فعالا بنسبة 94.5% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى المرحلة الأخيرة من التجارب.

وخلال أسبوع أصبحت موديرنا ثاني شركة أدوية عملاقة فى الولايات المتحدة تقدم نتائج مبهرة عن تجارب لقاح كوفيد-19 ،والتي تعتبر أحد الوسائل الضرورية للقضاء على هذا الوباء.

كانت شركة "فايرز" الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال صندوق الثروة السيادي فى روسيا الأسبوع الماضي أيضا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

من ناحية أخرى ،بدأت الأسواق فى التركيز على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم بعد الزيادة القياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" يوم الثلاثاء إن هناك طريقا طويلا لقطعه حتى يتعافي الاقتصاد ،وأن البنك المركزي ملتزم باستخدام كل أدواته لدعم الانتعاش طالما كان ذلك مطلوبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 8.02 طن متري، لينزل الإجمالي إلى 1,226.30 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 تموز/يوليو الماضي.