فيس بوك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 18-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.42% بما يعادل -3.96 نقطة ليستقر على سعر 275.00 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراق مستوى المقاومة 278.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 304.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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